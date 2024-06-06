شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تحيى حفلاً غنائيًا فى لبنان نهاية شهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة نانسى عجرم، حفلاً غنائيًا يوم 26 يوليو الشهر القادم في لبنان، ومن المقرر أن تقدم نانسى عجرم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها الرومانسية والمحببة لدى جمهورها.

وكانت الفنانة نانسى عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حيث حملت اسم الأغنية الأولى "مقسوم" وهى من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

وكانت نانسى عجرم، طرحت أكثر من أغنية جديدة وأحيت نانسى عجرم حفلات عديدة فى الوطن العربى و فى الولايات المتحدة الأمريكية، و الأغانى هي "يا عيد"، احتفالاً والأغنية كلمات وتلحين سليم عساف وتوزيع باسم رزق، وكليب أغنيتها الجديدة "علشانك"، عبر يوتيوب، وهى من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب وأغنية "صح صح" وتعاونت فيها مع الدى جى العالمى مارشميلو، والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مودى سعيد.