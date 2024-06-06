شكرا لقرائتكم خبر عن داكوتا جونسون وكريس إيفانز يصوران فيلم Materialists في نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور النجمة داكوتا جونسون والنجم كريس إيفانز فيلمهما الجديد Materialists في مدينة نيويورك، ورصدت عدسات المصورين داكوتا وهي ترتدي رداءًا رماديًا مع أحذية رياضية ونظارة شمسية باللون الأخضر بينما ارتدى كريس قميصًا أبيض مع ربطة عنق وبنطلون أزرق.

فيلم Materialists، وهو فيلم كوميدي رومانسي من تأليف وإخراج سيلين سونج، المرشحة لجائزة الأوسكار، يدور حول "خاطبة" تتورط في علاقة مع رجل ثري.



كريس إيفانز



داكوتا جونسون

وكانت شاركت الممثلة العالمية داكوتا جونسون آراءها حول حالة صناعة السينما، خاصة فيما يتعلق بمنصات البث، في حديثها مع L’Officiel، أشارت جونسون، التي كانت تروج لفيلمها الجديد Madame Web: "اكتشفت أن منصات البث هي أمر لا مفر منه في صناعة السينما، وهذا أمر محبط إلى حد كبير".

وتابعت جونسون قائلة: "الأشخاص الذين يديرون منصات البث لا يثقون في الأشخاص المبدعين أو الفنانين لمعرفة ما سينجح، وهذا يجعلنا ننهار من الداخل".

وأضافت بطلة The Fifty Shades Of Gray: "ما يحدث أمر صعب، حيث من الصعب جدًا أن يتم صنع أي شيء له قيمة".

وكانت قد أسست جونسون شركة إنتاج TeaTime Pictures في عام 2019، والمعروفة بإنتاج أفلام Daddio و Am I OK؟ و Cha Cha Real Smooth.