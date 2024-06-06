شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت يتعرض لضربة سينمائية قوية وسط نزاعاته الأسرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض النجم العالمي براد بيت لضربة قوية بعد أن قرر المخرج الشهير كوينتن تارانتينو عدم استكمال مشروعه السينمائي القادم، The Movie Critic، وفقًا لما نشر موقع . geo.tv



براد بيت

والفيلم الذي قيل إنه الفيلم العاشر والأخير لتارانتينو، كان من المقرر أن يقوم ببطولة بيت وكان في المراحل المتقدمة من مرحلة ما قبل الإنتاج.

ومع ذلك، قال أحد المصادر لموقع In Touch Weekly أن مخرج الفيلم فقد الثقة في السيناريو والفكرة، مما أدى إلى زوال المشروع.

وقال المصدر: "براد بيت والجميع على استعداد لإنتاج فيلم تارانتينو التالي The Movie Critic، وكان يجري إعداد الصفقات".

وأضافوا: "كان يجري إعداد الميزانيات وكانت ولاية كاليفورنيا مستعدة لتقديم إعفاء ضريبي ضخم للتأكد من أن تحفة تارانتينو النهائية سيتم تصويرها بالكامل في الولاية".

وأضاف المصدر أن الفيلم كان "صفقة ضخمة" بالنسبة لبيت، الذي عانى مؤخرًا من حزن شديد بعد أن أسقط اثنان من أبنائه الستة اسمه من ألقابهم.

وكشفوا عن سبب تأجيل المخرج للمشروع، قائلين: "فقد كوينتن في النهاية الثقة في السيناريو والفرضية مع اقتراب موعد التصوير".

وكشفوا أيضًا أن تارانتينو، يأخذ وقتًا للتركيز على حياته الشخصية وقد يعيد النظر في المشروع في المستقبل، "إنه أب الآن، وهذا يغير كل شيء. وخلص المصدر إلى أنه سيأخذ وقته ويخرج بشيء آخر أثناء رعاية أسرته"