شكرا لقرائتكم خبر عن كيليان مورفى يعود بشخصية تومى شيلبى في فيلم جديد لـ Peaky Blinders والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت منصة نتفليكس عودة النجم العالمى كيليان مورفى بشخصيته الشهيرة تومى شيلبى لـ بطولة فيلم جديد مستوحى من السلسلة الشهيرة Peaky Blinders.

وعلق مورفى على الخبر قائلا:" يبدو أن تومي شيلبي لم ينته من العمل معي، وأنه لمن دواعي السرور للغاية أن اتعاون مجددًا مع ستيفن نايت وتوم هاربر في النسخة السينمائية من Peaky Blinders".

وذلك بعدما نشر الحساب الرسمي لمسلسل Peaky Blinders صورة لنص سيناريو لفيلم مستوحى من السلسلة الشهيرة، والذى سيعرض على منصة نتفليكس.

وعلق على الصورة قائلا على لسان بطل السلسلة النجم العالمى كيليان مورفى :" "It seems like Tommy Shelby wasn't finished with me..." - Cillian Murphy"، أو " "يبدو أن تومي شيلبي لم ينته مني - كيليان مورفى".

وكان قد أكد الممثل العالمى كيليان مورفى، بطل سلسلة Peaky Blinders، الذى سيشتق منها فيلم جديد، أن العمل الجديد اقترب الانتهاء من كتابته، حيث صرح مورفى في آخر حواراته قائلا: "اقترب السيناريو من الانتهاء، ومن المتوقع أن يبدأ الفليم الجديد من حيث انتهى الموسم السادس من العمل، ومن المحدد أن يطرح الفيلم في 2024".

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، أكمل مورفى قائلا:" لم أقرأ السيناريو بعد، ولكن الخطة هي إنشاء فيلم ومواصلة القصة ولكن في عالم السينما بدلاً من التلفزيون".

كما أكد الكاتب ستيفن نايت، مؤلف سلسلة Peaky Blinders، أنه أوشك على الانتهاء من كتابة فيلم جديد مستوحى من السلسلة، حيث صرح نايت: "لقد أوشكت على الانتهاء من كتابة فيلم جديد مستوحى من سلسلة Peaky Blinders، وسنقوم بتصويره بـ مجرد الانتهاء من الاستعدادات الأولية".

وأضاف نايت: "سنصور الفيلم الجديد بالاستوديوهات في حى ديجيبت، بـ برمنجهام، مكان تصوير المسلسل الأصلى، لذا فالأمر يشبه عودة أعضاء عصابة الـ Peaky Blinders من جديد".