شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج أم الدنيا: الحلقة 2 تشهد حكم الرومان ووصول العائلة المقدسة الي مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج المخرج محمود رشاد للحلقتين الأولى والثانية من الجزء الثاني لسلسلة "أم الدنيا" الوثائقية بطولة النجمة سوسن بدر، التي بدأ عرضها اليوم الخميس على منصة watch it الإلكترونية.

وكتب محمود رشاد عبر حسابه على "إنستجرام: "أم الدنيا 2 "احنا مين؟"، الحلقة الأولي "الحلقة المفقودة""، موضحا: "بيدأ الموسم التاني من أم الدنيا بعد موت كيلوباترا وسقوط الأسرة البطلمية في مصر، أخر أسرة من عصر الأسرات".

وتابع أن الحلقة تشهد لمحة بسيطة عن الموسم السابق ونظرة عميقة للشخصيات الجديدة في حكاية أم الدنيا، مضيفا: "اليهود، الأغريق و الرومان، مع أحداث دخول أول إمبراطور روماني إلى مصر، الإمبراطور قيصر أغسطس، لتكتمل قبضة الرومان على حوض البحر المتوسط بحصولهم علي الحلقة المفقودة، وحصولهم علي مصر".

كما ذكر أيضا أن الحلقة الثانية من السلسلة تأتي بعنوان "كاهنات أبيس والقيصر"، والتي تتحدث عن أحوال الشعب المصري تحت حكم الرومان وبداية فترة شديدة القسوة من فقر وجهل.

واستكمل حديثه: "هناك نظرة إلي تطور معتقدات دينية غريبة علي المصريين وقصة كاهنات أبيس وأيضاً عادات وتقاليد أجنبية تبدأ في تغير الشخصية المصرية، وتنتهي الحلقة بوصول العائلة المقدسة الي مصر ليبدأ التغيير الفعلي في الهوية المصرية".