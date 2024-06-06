شكرا لقرائتكم خبر عن "القومي لحقوق الإنسان" يكرم أبطال فيلم "رَفعت عينى للسما" بعد فوزه في كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم المجلس القومى لحقوق الإنسان "لجنه الحقوق الثقافية" حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامى المتميز فى مجال حقوق الإنسان لعام 2024، وذلك يوم السبت الموافق 8 يونيو الجاري، بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة الزمالك، وذلك انطلاقا من دور المجلس فى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين كافة طوائف المجتمع.

كما تشهد الاحتفالية أيضا تكريم أبطال فيلم "رَفعت عينى للسما" الحائز على جائزة العين الذهبية ضمن مشاركته بمسابقه اسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته ال 77 وذلك لما يمثله من دور فى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

والفيلم من بطولة فريق مسرح بانوراما برشا بالصعيد، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق.

وكان قد تم تقييم الأعمال الدرامية التي بثت خلال شهر رمضان الكريم لهذا العام تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية برئاسة سميرة لوقا - عضو المجلس.

واختيار 5 أعمال فائزة لتكريمها وذلك بواسطة لجنة متخصصة من النقاد برئاسة الناقد الفنى طارق الشناوى وعضوية كل من الأب بطرس دانيال - الناقد الفنى أندرو محسن - الإعلامى عمرو خفاجه - الناقد الأدبى سيد محمود - الكاتبة داليا شمس - الكاتبة أمينة خيرى .