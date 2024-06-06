مشروع "أرواح في المدينة" للمرة الأولى بالأوبرا.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ضمن نشاطها الثقافى والفكرى ولأول مرة اللقاء الشهرى لسلسلة "أرواح فى المدينة" تقديم الكاتب الصحفى محمود التميمي، والتى تأتي في إطار مشروعه الثقافي "القاهرة عنواني"، وتقام الأمسية في السابعة والنصف مساء اليوم، الخميس، على المسرح الصغير.

يشهد اللقاء الاحتفال السنوي بذكرى انطلاق سلسلة "أرواح في المدينة" وبداية العام الثالث للمشروع الثقافي القائم على حفظ الذاكرة الوطنية للمصريين بحضور كل الشخصيات الملهمة والمبدعين الكبار الذين شاركوا فى ليالي "أرواح في المدينة" عبر 25 أمسية أقيمت منذ يونيو 2022 و حتى يونيو 2024.

يتخلل اللقاء أعمال غنائية من التراث المصري تقدمها المطربة الدكتورة غادة العبسي، بمصاحبة عازف العود دكتور ماجد سليمان و فرقته الى جانب مشاركة مميزة من الشاعرة المبدعة نور عبد الله حيث تلقى عدد من قصائدها المعروفة ، كما يشارك المنشد الكبير محمود ياسين التهامي بفقرة إنشاد ديني وتلقى آية الأبنودي مجموعة من قصائد والدها العملاق عبد الرحمن الأبنودي.

كذلك يتواصل التقليد السنوى لذكرى إطلاق سلسلة " أرواح في المدينة " حيث يعلن مشروع القاهرة عنواني عن اختيار أحد مبدعي القاهرة المحافظين على الفنون التراثية للمدينة للاحتفاء بجهوده.

وأعلن الكاتب الصحفي محمود التميمي مؤسس مشروع القاهرة عنواني عن اختيار الفنان انتصار عبد الفتاح صاحب الرؤية الفنية و مؤسس العديد من المهرجانات كبيرة القيمة و الجمهور في شوارع ومسارح القاهرة للاحتفاء به باعتباره " مبدع القاهرة للعام ٢٠٢٤ " سلسلة " أرواح في المدينة " مشروع لحفظ الذاكرة الوطنية للمصريين أطلقه مشروع "القاهرة عنواني" الثقافي قبل عامين بالتعاون مع جهات ثقافية عديدة آخرها النشاط الثقافي والفكري في دار الأوبرا المصرية وبرعاية وزارة الثقافة المصرية.