غدا.. قصور الثقافة تقيم حفل "رحلة العائلة المقدسة" بمسرح السامر

ياسر رشاد - القاهرة - احتفاء بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، الحفل الفني "رحلة العائلة المقدسة"، في الثامنة مساء غد الجمعة، بمسرح السامر بالعجوزة.

يقام الحفل بالمجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به فرقة كورال "أغابي" الكنائسي بقيادة أماني فوزي، ويقدم الفريق مجموعة من الترانيم بمصاحبة الألحان القبطية.

ويعد الحفل التعاون الثالث مع فريق كورال "أغابي"، بعد الأول الذي أقيم بمناسبة عيد الميلاد المجيد في يناير الماضي، وحفل عيد القيامة المجيد في مايو الماضي، ويأتي ضمن أجندة فعاليات حافلة لهيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع.

قصور الثقافة بقنا تشهد فعاليات متنوعة احتفالا باليوم العالمي للبيئة

من ناحية أخرى ، شهدت مواقع فرع ثقافة قنا، الأربعاء، عددا من الفعاليات الثقافية التوعية للرواد، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار برامج احتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمي للبيئة.

وعقد قصر ثقافة نجع حمادي محاضرة بعنوان "كيف تحافظ على البيئة من تغير المناخ" وتناول أحمد عطا الله، مسئول ثقافي، مفهوم البيئة وخصائصها وأضرار التلوث البيئي وطرق حدوثه، وأشار في حديثة لكيفية المحافظة على البيئة ودور الفرد والمجتمع والمؤسسات في مواجهة ظاهرة التلوث البيئي.

كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بأبو تشت محاضرة بعنوان "المحافظة على البيئة.. خطوات مضيئة في طريق التنمية"، وتناولت بها إيمان عوض محاضر تنمية بشرية، كيفية المحافظة على البيئة من خلال الحد من تدمير النظم البيئية بشتى أنواعها والتدهور البيئي الذي يهدد بدوره صحة البشر والحيوان والنبات.

وأكدت بأن عملية المحافظة على البيئة تعد من أهم الأمور التي يجب على الإنسان أخذها بعين الاعتبار وأن الإنسان محور أى جهد تنموى.

وضمن الأنشطة المقامة ليوم البيئة بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسةعماد فتحي، وفرع ثقافة قنا برئاسة أنور جمال، عقدت مكتبة الطفل والشباب بقفط محاضرة "أرضنا مستقبلنا" أوضح بها محمد صادق موجه تربية اجتماعية، أن النظم التهديدات التي تواجه البيئة، كما نفذ بيت ثقافة نقادة ورشة فنون تشكيلية بعنوان "اليوم العالمي للبيئة".