شكرا لقرائتكم خبر عن المدرسة العربية للسينما والتليفزيون تحتفل بتخرج الدفعة الـ 5 بحضور بيتر ميمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم المدرسة العربية للسينما والتليفزيون تحت إشراف الدكتورة منى الصبان والتابعة لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، حفلا لتخرج الدفعة الخامسة، يوم الأحد المقبل 9 يونيو الجاري، في تمام الساعة 12 ظهرا، بقاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون، وذلك بحضور المخرج الكبير بيتر ميمي.

وكانت المدرسة العربية للسينما والتليفزيون أقامت مؤخرا عرضا لفيلم "نور عيني" للمخرج مهند دياب في دار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وفي سايق آخر فازت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة بدرع التميز للعام الخامس على التوالي من مهرجان إبداع الموسم الثانى عشر لطلاب الجامعات والأكاديميات 2024 .

كما فاز طلاب الأكاديمية بعدد كبير من الجوائز، حيث حصلت الأكاديمية على المركز الأول فى المسرح الغنائى والاستعراضى الجماعى، والمركز الثالث فى مجال الترانيم الجماعية، وحصل المعهد العالى للموسيقى العربية على المركز الأول فى مجال العزف الجماعى المتخصص، جائزة التميز فى مجال الفنون الشعبية متخصص، المركز الأول فى مجال العروض المسرحية الجماعى متخصص بالإضافة إلى عدد كبير من الجوائز الفردية.