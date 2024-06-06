بالصور- بوراك أوزجيفيت يحتفل بعيد ميلاد فهرية أفجين… وقالب الحلوى حديث الجمهور 

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بقالب حلوى غريب ومميّز، إحتفل الممثل التركي بوراك اوزجيفيت بعيد ميلاد زوجته الممثلة التركية فهرية أفجين.
بهذه المناسبة، عايد “بوراك” زوجته بكلمات رومانسية حيث نشر عبر “إنستاستوري” صورة جمعته بفهرية وطفلَيهما أمام قالب الحلوى الذي تميّز بفكرته الغريبة، حيث تمّ تزيينه بمجسمات للثنائي وطفليهما كاران وكرم.
من جانبها، سارعت فهرية للردّ على بوراك معبّرة عن حبها وتقديرها له. تميّز الإحتفال بأجواء عائلية، حيث بدا كل من الممثلَين في منزلهما وهما يحتفلان في أجواء خاصة الى جانب طفلَيهما.
تداول جمهور بوراك وفهرية الصور من أجواء عيد الميلاد وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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نذكر ان الثنائي إرتبطا في العام ٢٠١٧ بعد علاقة حب جمعتهما.
مؤخراً، وقّع بوراك أوزجيفيت، على عقد ليستمر في بطولة الموسم السادس من مسلسل “المؤسس عثمان”، ومن المقرر ان ينتهي الموسم الخامس في ١٢ حزيران/يونيو الجاري.
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