بفيديو طريف.. محمد إمام يروّج لـ”اللعب مع العيال”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان محمد إمام عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” فيديو طريفاً يروّج به لفيلمه الجديد “اللعب مع العيال”، حيث ظهر خلاله وهو يعبّر عن سعادته بالعمل مع المخرج شريف عرفة، ليفاجئه الفنان باسم سمرة بالدخول عليه عابس الوجه فيغيّر إمام مسار كلامه فجأة.

وظهر محمد إمام في الفيديو وهو يقول: “أنا سعيد جداً بتجربة فيلم “اللعب مع العيال”، وكانت رحلة جميلة مع كل أبطال العمل بصراحة”.

وتابع: “أنا من زمان كان نفسي أشتغل مع الأستاذ الكبير شريف عرفة، يعني كان حلم من أحلامي إني اشتغل مع الأستاذ شريف عرفة”.

ليدخل باسم سمرة في “الكادر” ملقياً على محمد إمام نظرة متوعّدة وهو يشدّ على يده، فيقول الأخير وهو في قمة الرعب: “وباسم السمرة”.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد طرحت البوستر الرسمي له، ومن المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى في كل دور السينما المصرية والعربية.

ونشر محمد إمام بوستر الفيلم، وعلّق عليه بقوله: “توكّلنا على الله… “اللعب مع العيال” فيلم عيد الأضحى للمخرج شريف عرفة… الأسبوع المقبل إن شاء الله في كل دور السينما في مصر والوطن العربي”.

فيلم “اللعب مع العيال” هو بطولة: محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم وويزو ومصطفى غريب وغيرهم، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، وتم تصويره في خمس محافظات مختلفة وهي: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح والقاهرة، وذلك في العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات، وتحديداً في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ، وهو ينتمي الى نوعية الأعمال الكوميدية، وتدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأساً على عقب في إطار كوميدي.