ملك أحمد زاهر تلجأ إلى طبيب نفسي.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر عن تفاصيل دورها في المسلسل الجديد “أزمة ثقة”، المقرر عرضه قريباً، حيث قالت: “المسلسل ليس فيه ثانية ملل واحدة، ودائماً هناك أحداث مشوّقة، وهذا أكثر شيء حمّسني له، وأجسد خلاله دور “مريم” وهو سيكون أكثر دور أحبّه في حياتي الفنية”.

وأشارت ملك زاهر إلى أنها استعانت بطبيب نفسي لإتقان دورها في المسلسل قائلةً: “دور مريم فيه تحدي وأعمل عليه منذ فترة مع طبيب نفسي ومدربة تمثيل، الموضوع متعب بعض الشيء لكن هو دور مهم وسيكون من أفضل أعمالي، إحنا ثلاث بنات إخوات أنا ونجلاء بدر ومنة فضالي”.

ويشارك في بطولة مسلسل “أزمة ثقة” كل من: نجلاء بدر، هاني عادل، ملك أحمد زاهر، مروة الأزلي، إيهاب فهمي، منة فضالي، وهو من تأليف أحمد صبحي.

يُذكر أن ملك أحمد زاهر شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل “محارب “، وهو بطولة: حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، نيرمين الفقي، سلوى عثمان، سماء إبراهيم، محمود ياسين جونيور، وعدد من ضيوف الشرف بينهم ماجد المصري وعفاف شعيب وتامر عبدالمنعم، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.