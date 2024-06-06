مدحت صالح يتحوّل إلى مغنّي راب.. “شهم ابن شهم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدر الفنان مدحت صالح ديو جديداً مع الشاعر خالد تاج الدين بعنوان “شهم ابن شهم”، والأغنية من كلمات وألحان خالد تاج الدين، وهي المرة الأولى التي يخوض فيها مدحت صالح تجربة غناء الراب.

وعلّق خالد تاج الدين على خوض مدحت صالح تجربة الرابر فقال عبر صفحته في “فيسبوك”: “شرف كبير ليا أن صورتي تتحط في تراك واحد مع المطرب الكبير مدحت صالح وإني أقنعه يخوض مغامرة الراب معايا ويوافق لأنه فنان متجدد ومغامر وبيدور دايماً على الجديد… استنونا بكره إن شاء الله تراك “شهم ابن شهم””.

و”شهم ابن شهم” هي الأغنية التاسعة للشاعر خالد تاج الدين في عالم الراب، حيث طرح من قبل أغاني عدة، كان آخرها “يابا قشطة” و”الفيل”.

يُذكر أن مدحت صالح شارك أخيراً بصوته في الأوبريت الغنائي الوطني “يا روح الروح”، تحت شعار “القدس في وجدان الهاشميين”… وهو من كلمات الشاعر الفلسطيني رامي اليوسف وعلاء الزعبي، ألحان الفنان اللبناني سليم سلامة، وتوزيع موسيقي للفنان اللبناني طوني سابا… وشارك في الغناء والحضور من مصر: النجمة غادة رجب وشقيقتها النجمة نيفين رجب، ومن الأردن شارك كلٌ من: ديانا كرزون وصفاء سلطان وغادة عباسي وهاني متواسي وزين عوض، ومن تونس لطفي بوشناق، ومن فلسطين: عمار حسن وصابرين كمال، ومن لبنان: معين شريف وعلاء زلزلي، فيما قدّمت فرقة “جامعة الاستقلال الفلسطينية” لوحات راقصة، في الحفل الذي قدّمته الإعلامية نسرين أبو صالحة.