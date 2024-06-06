سميحة أيوب.. هذا ما كشفته عن علاقتها بحفيدها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب في تصريح خاص لـ”لها” على هامش ندوة تكريمها في دار الأوبرا المصرية ضمن أمسيات “بهجة الروح سيدة المسرح وسيدة القلوب”، عن علاقتها بحفيدها يوسف، قائلةً: “هو كل حياتي وأنا سعيدة بوجوده في حياتي، وهو الرجل الوحيد الذي قهرني، خاصة أنني لا أرفض له طلباً”.

وتابعت: “يوسف يحب كل أنواع الفنون ولديه شغف تجاه الفن، ولكنه حتى الآن لم يصرّح عن حلمه بدخول هذا العالم، كما أنني أعطيه كل المساحة لاختيار الطريق الذي يحبه ولن أجبره على دخول مجال الفن”.

وكانت سميحة أيوب قد شنّت خلال الندوة هجوماً على بعض الرجال الذين يعملون على إلغاء دور المرأة في الفترة الحالية محاولين إعادتها إلى عصر انقضى، مؤكدةً أهمية المرأة في المجتمع، بالقول: “لماذا تريدون أن تمحوا المرأة من الوجود؟ هي الأم وهي كل شيء في الدنيا، المرأة أعطاها الله قوة تحمّل أكثر من الرجل، وأعطاها أدواراً كثيرة لكنها بنّاءة، المرأة تبدع ويمكن أن تكون رئيسة جمهورية وهي الأصل في الحياة”.