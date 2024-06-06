بعد تكهنات حملها.. تايلور سويفت تدافع عن ليدي غاغا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دافعت تايلور سويفت عن ليدي غاغا بوجه الأشخاص الذين أثاروا تكهنات عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول حمل الأخيرة، بعد ظهورها ببطن منتفخ في إحدى إطلالاتها.

وكتبت سويفت (34 عاماً) تعليقاً على فيديو لغاغا (38 عاماً) في تطبيق “تيك توك” TikTok: “هل يمكننا أن نتفق جميعاً على أن التعليق على جسد المرأة يُعد أمراً عدوانياً وغير مسؤول. لا تُدين غاغا لأي شخص بتفسير”.

ونفت غاغا من جهتها شائعات حملها بقولها في فيديو مدته 10 ثوانٍ: “لستُ حاملاً”، مضيفةً: “لكن أبكي بشدة في صالة الألعاب الرياضية”، في إشارة إلى أغنية سويفت Down Bad من ألبومها الغنائي Tortured Poets Department.

وانتشرت الشائعات حول حمل غاغا بطفلها الأول من رجل الأعمال مايكل بولانسكي، بسبب إطلالتها في حفل زفاف شقيقتها ناتالي جيرمانوتا، الذي أُقيم في فندق ViewPoint بولاية ماين يوم الاثنين الفائت، حيث ظهرت بفستان أسود ضيق جداً.

والجدير بالذكر أن علاقة غاغا وبولانسكي تم الكشف عنها في عام 2020، حين شوهدا معاً في حفل ليلة رأس السنة الجديدة في لاس فيغاس، وأصبحت رسمية بعد حفل “سوبر بول” 2020 في ميامي.