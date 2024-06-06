مصطفى قمر يفجّر مفاجأة عن نجله تيام.. دور مينا مسعود في Aladdin كان له!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائه مع البرنامج الإذاعي “أجمد 7 الساعة 7” المذاع على نجوم FM، أشاد الفنان مصطفى قمر بموهبة نجله الممثل الشاب تيام قمر، مفجرًا مفاجأة حول دخوله العالمية بعدما كاد يحصل على بطولة فيلم “علاء الدين”، الذي قدمه الفنان مينا مسعود من فترة.

قال قمر: “تيام موهوب جدًا وتخرج في الجامعة الأمريكية قسم مسرح فهو دارس كل شيء إخراج وإضاءة ومسرح واشترك في 40 ورشة تمثيل مع مصريين وأجانب وليس لديه عائق أن يخوض تجربة التمثيل باللغة الإنكليزية، ولا يوجد ما يعوقه للوصول للعالمية”.

وأضاف: “تيام خاض تجربة الأداء لفيلم “علاء الدين” من بطولة ويل سميث ووصل للتصفيات النهائية مع مينا مسعود. هو موهوب جدًا ويغني بالإنكليزي والعربي لكن لا يريد أن يتجه للموسيقى”.

وعن ابنه إياد قال، مصطفى قمر: “إياد بيحب الموسيقى لكنه لا يريد أن يعمل بها ويمارسها كهواية ويعزف في البيت ويسجل معي بعض الأغاني مثل أغنية حالة غريبة، حيث عزف فيها على الغيتار”.