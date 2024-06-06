منى زكي تتنازل عن دعوى اتّهامها ليوتيوبر بسبّها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف المحامي شعبان سعيد، وكيل الفنانة منى زكي، أنها قررت التنازل عن الدعويين الجنائية والمدنية ضد اليوتيوبر، المتهم بتوجيه عبارات السبّ والقذف لها، وذلك بعد أن قدّم اعتذاراً عما بدر منه.

وقال شعبان إن اليوتيوبر أبدى أسفه وقدّم اعتذاره عن كلمات السبّ والقذف التي وجّهها الى الفنانة منى زكي وكذلك أعضاء نقابة المهن التمثيلية، مشيراً إلى أن المحكمة الاقتصادية كانت قد أصدرت حكماً بسجن المتهم شهراً، وغرامة 20 ألف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه، وتعويض مدني مؤقت بقيمة 10 آلاف جنيه.

وأضاف أنه بناءً على هذا الاعتذار وتوسّط العديد من الأطراف الذين عبّروا عن أسفهم لما بدر من المتهم، وتعهّدهم بعدم تكراره الإساءة، وحرصاً من الفنانة منى زكي على مستقبل المتهم وعدم تأثّر أسرته في حال حبسه، قررت زكي قبول اعتذاره، والتنازل عن الدعاوى التي أقامتها ضده.

وكان اليوتيوبر المتهم قد وجّه لمنى زكي ونقابة المهن التمثيلية ألفاظاً خادشة على خلفية أزمة فيلم “أصحاب ولا أعز”، والذي عرّض منى لانتقادات حادة بسبب مشهد اعتبره الكثيرون خارجاً عن التقاليد وخادشاً للحياء.