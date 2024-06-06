عادل إمام يظهر مع طبيبه الخاص.. صورة أسعدت جمهوره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن تعبير الجماهير عن تشوقها لرؤية الزعيم عادل إمام، الذي غاب عنهم بشكل مفاجئ منذ أربع سنوات، دفع البعض لاستغلال صور قديمة له، لإعادة نشرها على مواقع التواصل من جديد، مدّعين أنها أحدث ظهور له، ليتفاعل معها آلاف من محبيه دون التأكّد من تاريخ ومصدر هذه الصور.

هذا ما حدث خلال الساعات الماضية، حيث تداول ناشطون عبر مواقع التواصل، صورة للزعيم ظهر فيها رفقة أحد الأطباء، مع تعليق يكشف عن أنها أحدث ظهور له، ما أسعد محبيه وتوالت العديد من التعليقات التي أكّد أصحابها سعادتهم برؤيته مجدّداً، بخاصة أنه ظهر في حالة صحية جيدة.

واتضح أن الصورة المتداولة، تعود إلى سنوات ماضية، حيث التقطها الزعيم مع طبيب الأسنان الخاص به، ولاقت وقتها انتشاراً واسعاً.

ويُذكر أن آخر ظهور للفنان الكوميدي الكبير، كانت من خلال رسالة صوتية، تمّ عرضها في حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه الذي أقيم في المملكة العربية السعودية في نسخته الماضية، حيث تمّ تكريمه ومنحه جائزة استثنائية لن يتمّ منحها لأحد غيره، وحملت اسم جائزة “الزعيم”.

وقبل تسليم الجائزة لنجليه المخرج رامي إمام، والممثل محمد إمام، تمّ عرض رسالته الصوتية التي قال فيها: “أشكركم… كلي إخلاص ومحبة لحضراتكم… ربنا يخلّي أيامكم كلها سعادة.. أنا أحبكم كثيراً كثيراً”.

ويُشار إلى أن نجم الكوميديا، قرّر أن يعتزل الفن بعد رحلة فنية طويلة امتدت أكثر من 6 عقود، أمتع فيها الجمهور بالعديد من الأعمال الفنية سواءً في السينما والدراما والمسرح، وهو ما أكّده نجله المخرج رامي إمام، على هامش الحفل المذكور، حيث قال إن والده يحتاج إلى الراحة والابتعاد عن الأضواء، بعدما قضى معظم سنوات عمره منشغلاً بصناعة تاريخه الفني، وحالياً يقضي وقته مع أسرته وأحفاده حسبما يصرّح المقرّبون منه.