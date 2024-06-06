شاكيرا تتلقى ضربة قاسية من بيكيه وحبيبته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت تقارير إعلامية أن لاعب نادي برشلونة السابق جيرارد بيكيه يستعد للزواج رسمياً من من حبيبته كلارا شيا، على الرغم من عدم الإقدام على هذه الخطوة خلال 12 عاماً مع أم أولاده وشريكته السابقة النجمة الكولومبية شاكيرا.

ولفتت الصحافة الإسبانية إلى أن بيكيه (37 عاماً) يرغب بشدة بإنجاب الأطفال من شيا (25 عاماً)، وهو يحاول الانتهاء من ترتيبات الزواج في أسرع وقت ممكن.

وسبق أن تحدث نجم كرة القدم عن علاقته بشيا، مؤكدةً سعادته بها، وكشف أنها من تختار جميع ملابسه وإطلالاته.

يُذكر أن شاكيرا وبيكيه أعلنا في حزيران (يونيو) من عام 2023 الماضي في بيان مشترك انتهاء علاقتهما التي استمرت 11 عاماً، وأثمرت طفلين هما: ميلان البالغ من العمر 9 سنوات، وساشا 7 سنوات.

وفي وقت لاحق تم اتهام جيرارد بخيانة شاكيرا مع شيا، ثم دارت معركة علنية بين الثنائي، بدأت بأغنية ساخرة من شاكيرا بحق بيكيه، قالت فيها: “أنت الآن مع التي تليق بك. تركتني كجارة مع والدتك، والصحافة عند الباب، والمشاكل مع الخزانة. استبدلت فيراري بتوينغو، استبدلت رولكس بكاسيو، أنا أساوي امرأتين شابتين بعمر الـ22”.