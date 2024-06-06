تركي آل شيخ يوجه رسالة لـ كريم عبدالعزيز: أتمنى أشوفك في "ولاد رزق 4"

ياسر رشاد - القاهرة - وجه المستشار تركي آلـ شيخ ، رئيس الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية، رسالة إلى طاقم عمل فيلم "ولاد رزق" والنجم كريم عبدالعزيز، مطالبًا بعمل جزء رابع من العمل.

وكتب تركي آلـ شيخ، خلال منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" ياليت القائمين على فيلم ولاد رزق ميتأخروش علينا بالجزء الرابع ومستعدين لدعمه بشكل أكبر ".

وأضاف :" الكورة في ملعب المخرج الكبير طارق العريان وصلاح الجهيني والفنان الكبير أحمد عز ونجوم الفيلم.

تركي آل شيخ: أتمى رؤية كريم عبدالعزيز في ولاد رزق 4

وتابع تركي آلـ شيخ، قائلًا:" أتمنى رؤية النجم الكبير كريم عبدالعزيز في دور كبير في الفيلم، احنا جاهزين هل انتو جاهزين يافريق الفيلم؟ أتمنى أشوفه آخر 2025".

تركي أل شيخ

فيلم ولاد رزق 3

كان الفنان كريم قاسم، أزاح الستار عن البوستر الرسمي لفيلم ولاد رزق 3 “القاضية”، والذي مقرر أن يعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك.

ونشر كريم قاسم، بوستر فيلم ولاد رزق 3، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا:" البوستر الرسمي لفيلم ولاد رزق ٣ القاضية

بجميع دور العرض بدءاً من يوم ١٢ يونيو ٢٠٢٤ ".

ولاد رزق 3

ينطلق عرض فيلم ولاد رزق 3 ، بطولة النجوم أحمد عز، عمرو يوسف، أسماء جلال، آسر ياسين، يوم 12 يونيو ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك 2024.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3 ، بطولة الفنان أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وإخراج طارق العريان، وفيلم ولاد رزق 3 عرض منه جزئين، الجزء الأول كان عام 2015، والجزء الثاني عرض في عام 2019.

حقق فيلم ولاد رزق ، في السينمات المصرية إيرادات قياسية، إذْ حقق في الجزء الأول ما يقرب من 37 مليون جنيه تصدر وقتها إيرادات السينما، بينما الجزء الثاني استطاع أن يحقق أرقامًا قياسية جعلته يصل لـ104 ملايين جنيه وصل بها للمركز الثالث في ترتيب الأعلي إيرادًا في تاريخ السينما المصرية بعد فيلمي "كيرة والجن" وفيلم "الفيل الأزرق" الجزء الثاني.