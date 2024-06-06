"الوصفة السحرية" لعشاق الدراما التلفزيونية.. قريبًا على Dmc

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر عشاق الدراما التلفزيونية، انطلاق أولى حلقات مسلسل الوصفة السحرية، بطولة شيري عادل، إسلام جمال، والذي مقرر أن يعرض يوم 8 يونيو في تمام الثامنة مساءً على شاشة dmc.

مسلسل الوصفة السحرية، يشارك في بطولته مجموعة من النجوم، أبرزهم: بطولة شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.

مسلسل الوصفة السحرية

قصة مسلسل الوصفة السحرية

وتدور أحداث مسلسل الوصفة السحرية في إطار درامي اجتماعي ويناقش قضية المشكلات التي تواجه الزوجين في بداية الزواج والمشكلات التي تواجه المُقبلين على الزواج أيضاً.

وتبدأ أحداث المسلسل بعد زواج "دينا" من "مالك" فتجد "دينا" كتاب الوصفة السحرية لزواج ناجح وعندما تنظر داخله تجد عنوان سنة أولى زواج، فتبدأ بالقراءة به وتكتشف أن معظم ما بداخله يعكس الواقع فتتخذ "دينا" قرارات تقلب حياتها رأساً على عقب كما تؤثر هذه القرارات على من حولها.

وتدور أحداث مسلسل الوصفة السحرية في إطار 45 حلقة، كما أنه من المسلسلات الـ"أوف سيزون"، وبدأ تصويره في بداية شهر أكتوبر الماضي من عام 2023، وكان من المفترض ان يتم طرحه في شهر ديسمبر الماضي ولكن تم تأجيل العرض بسبب انشغال بعض أبطاله بأعمال في السباق الرمضاني الماضي 2024.

وكانت شاركت شيري عادل، آخيرًا كضيفة شرف خلال مسلسل "الحشاشين" من بطولة كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب ونيكولا معوض وميرنا نور الدين، وإخراج بيتر ميمي، الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي 2024، حيث ظهرت خلال أحداث الحلقة الأخيرة، وجسدت دور ابنة حسن الصباح.

قصة مسلسل الحشاشين



تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن ابن الصباح»، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث كون هذا الرجل أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.