ثلاثة عروض عالمية للفيلم اللبناني المصري "أرزة" في مهرجان ترايبيكا بحضور صناعه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

حددت إدارة مهرجان ترايبيكا السينمائي الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية وهو واحد من أكبر المهرجانات الدولية ثلاثة عروض للفيلم اللبناني المصري أرزة

أول العروض يوم الثلاثاء الموافق ١١ من يونيو الجاري في السادسة مساء بتوقيت أمريكا، وعرضين آخرين يومي الأربعاء والجمعة الموافقين ١٢ و١٤ من الشهر نفسه في تمام الخامسة مساء بتوقيت أمريكا.

وهذا يعتبر المهرجان العالمي الثاني الذي يشارك به أرزة بعد مشاركته في مهرجان بكين السينمائي الدولي.

أرزة هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرجة اللبنانية ميرا شعيب بعد فيلمها القصير "ليلاك" الذي شارك في الكثير من المهرجانات العالمية.

الفيلم من تأليف كل من فيصل شعيب ولؤي خريس، ومن إنتاج الشركة المصرية الأمريكية ‏ ambient light للمنتج علي العربي، ومعه كل من فيصل شعيب ولؤي خريس وزينة بدران ‏Executive producer وطارق النعمة، ووضع الموسيقى التصويرية له النجم هاني عادل.

ويلعب بطولته النجوم: دياموند أبو عبود وبيتي توتل، بلال الحموي، بالاشتراك مع ضيوف العمل كل من فادي أبي سمرة، جنيد زين الدين، فؤاد يمين، إيلي متري، طارق تميم، هاجوب درجوجاسيان، جويس نصرالله، شادن فقيه ومحمد خنسا

وتدور أحداثه حول "أرزة" وهي أم عزباء مقيمة في بيروت، تضغطها ظروف الحياة فتضطر للعمل جاهدة بمفردها لتأمين لقمة العيش لإبنها كنان وشقيقتها ليلى.