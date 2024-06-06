والدة الأبنودي مؤلفتها.. دينا الوديدي تستعد لطرح أغنية "عرق البلح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تستعد المطربة دينا الوديدي، لطرح أغنية "بيبه"، التي سبق وقدمت في فيلم "عرق البلح" للمخرج الراحل رضوان الكاشف.

المطربة دينا الوديدي، تستعد لطرح الأغنية عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب، مساء اليوم الخميس، في السابعة مساء.

الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي، كان قد كشف عبر برنامج "الجذور"، كواليس تقديم أغنية "بيبه"في فيلم "عرق البلح"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا وأدّتها شريهان بأسلوبها الخاص.

وقال الأبنودي: "المخرج رضوان الكاشف طلب أن أكتب أغنية (مافيهاش معنى وفيها كل المعنى)، وقلت له (إزاى يعني، إنت فاكرني حاوي؟) ".

وتابع: "استدعيت الأغاني التي كانت تغنّيها لي والدتي فاطنة قنديل في طفولتي، ومنها أغنية "بيبه".

الأبنودي أضاف: "تخيل امرأة قعدة تغنيلك كده، وشوف تداعي الذاكرة والصور، شوف سيريالية الأمر، النهاردة تقرأ كتاب عن السريالية متفهموش، افهمه من فاطمة قنديل لأن الغنوة اللي سمعناها دي أغنية سيريالية، وشوف خلق اللحن، وده لما تحاول تحققه بجد ميتحققش ما إنت مضطر تعمله موسيقى متطورة لأنك مش هتلاقي هذه المغنية اللي اسمها فاطمة قنديل تعمله".

وتقول كلمات الأغنية: "بيبه عمي حمادة.. بيبه جابلي طبق.. بيبه مليان نبق.. بيبه قالي كلي.. بيبه قلت له ماكُلشي.. بيبه وديه لأمك.. بيبه أمي بعيد.. بيبه آخر الصعيد.. بيبه والصعيد مات.. بيبه خلف بنات.. بيبه خلف بنية، بيبه قد القطية.. بيبه خدها علي.. بيبه خدها بدبايح.. بيبه والسمن سايح.. بيبه سايح لفوق.. بيبه وعامله طوق".

الابنودي

شريهان تغني بيبه

دينا الوديدي