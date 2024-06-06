تركي آل الشيخ: أتمنى جزء رابع من "ولاد رزق" ومستعدين لدعمه بشكل أكبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أعرب المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن أمنيته في عمل جزء رابع من فيلم "ولاد رزق"

وكتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع فيسبوك: "ياليت القائمين على فيلم ولاد رزق ميتأخروش علينا بالجزء الرابع ومستعدين لدعمه بشكل أكبر، الكورة في ملعب المخرج الكبير طارق العريان وصلاح الجهيني والفنان الكبير أحمد عز ونجوم الفيلم"

وتابع: "وأتمنى رؤية النجم الكبير كريم عبدالعزيز في دور كبير في الفيلم، إحنا جاهزين هل انتوا جاهزين يا فريق الفيلم؟ أتمنى أشوفه آخر 2025"

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد كشف عن دعم "موسم الرياض" بالعملية الإنتاجية للفيلم بمبلغ يقدر بـ 3 مليون دولار لرفع الجودة الإنتاجية ومشاهد التصوير، كما أعلن عن أن الفيلم سيحمل العديد من المفاجآت منها مشاركة الملاكم الأوكراني العالمي تايسون فيوري كضيف شرف.