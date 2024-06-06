شكرا لقرائتكم خبر عن شخصيات حقيقية وشبه الناس.. صناع الوصفة السحرية يكشفون كواليس كتابة العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق عرض مسلسل الوصفة السحرية على قناة dmc بعد غد السبت 8 يونيو على قناة DMC وقناة DMC دراما ومنصة Watch it قبل القناة بـ 24 ساعة حيث يفتتح المسلسل موسم الأوف سيزون على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، ويكون أول الأعمال الجديد التي تعرض بعد موسم رمضان 2024.

مسلسل الوصفة السحرية من تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها المؤلف هاني سرحان، وتدور أحداثه حول مشاكل الزواج والعلاقات الرومانسية والاجتماعية من خلال نماذج مختلفة من الأزواج، ويطرح العمل سؤال هل هناك وصفة سحرية لو عرفناها سنصل إلى السعادة وستحل جميع مشاكلنا؟، والوصفة السحرية لزواج ناجح هو اسم الكتاب الذي تتحرك من خلاله الأحداث لتتغير حياة الأبطال تماما.



الوصفة السحرية

وصرحت مديرة ورشة الكتابة دعاء عبد الوهاب "أن كواليس كتابة العمل كانت جيدة، وأنهم أحبوا الشخصيات وكل شخص من فريق الكتابة رأى نفسه أو أحد أصدقائه في شخصية من الشخصيات، لأنها كانت حقيقية، ويعد مسلسل الوصفة السحرية من أقرب الأعمال إلينا ويشبهنا بشكل كبير، ونراهن أن الجمهور سوف يرى نفسه في شخصيات المسلسل".

يشارك فى بطولة مسلسل الوصفة السحرية كلاً من: شيري عادل، بسمة داوود، إسلام جمال، عمر الشناوي، كارولين عزمي، هيدي كرم، لقاء سويدان، سلوى محمد علي، وليد عبد الغني، رانيا منصور، محمد أبو داوود، عماد رشاد، سلوى عثمان، والعمل من تأليف مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وفكرة مي سعيد، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وسيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.