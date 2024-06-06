شكرا لقرائتكم خبر عن البوسترات الثنائية لفيلم "جوازة توكسيك" والعرض 3 يوليو المقبل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الشركة المنتجة لفيلم "جوازة توكسيك" خلال الأيام الماضية حملة الدعاية والترويج للفيلم قبل طرحه في السينمات المختلفة بداية من يوم 3 يوليو المقبل، ضمن أفلام موسم صيف 2024.

وقامت الشركة بطرح بوسترات ثنائية للأبطال، حيث ظهرت النجمة ليلى علوى بجوار الفنان بيومي فؤاد على أحد البوسترات، بينما في البوستر الثاني ظهرت هيدي كرم وتامر هجرس، أما الثالث ظهرت جوهرة تتوسط كل من: فاروق قنديل، ونورين أبو سعدة، فضلا عن بوستر جمع بين محمد أنور ملك قورة.

تدور أحداث فيلم جوازة توكسيك في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية. فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟

فيلم جوازة توكسيك من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وتامر هجرس، وهيدي كرم، ومحمد أنور، وملك قورة، وجوهرة، ونورين أبو سعدة وفاروق قنديل.



ليلى علوي وبيومي فؤاد



جوهرة ونورين ابو سعدة وفاروق قنديل



تامر هجرس وهيدي كرم