لفتة فين ديزل لطفل مريض بالسرطان لن ينساها أبدًا… اقرأ التفاصيل

تمكّن طفل يبلغ من العمر أربع سنوات يعاني من مرض خطير من الاستمتاع بلحظة سعيدة للغاية، عندما رأى أحد نجومه المفضّلين في أفلام Fast & Furious.

في التفاصيل، ذهب فين ديزل إلى طريق Irwindale Speedway في لوس أنجلوس لمفاجأة “كولتون بورزجلوف” الصغير الذي صُدم بالمفاجأة التي أُعدّت له.

وقالت والدته لمجلة People: “كان كولتون متحمسًا للغاية، ولم يصدق أنه سيلتقي ببطله الحقيقي”.

الصبي في خضم التعافي من سرطان الدم وهذا بمثابة دفعة أخرى من التشجيع على هذا الطريق الطويل.

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قالت والدته على وسائل التواصل الاجتماعي: “معظم الأطفال في سن الأربع سنوات يحبّون الرسوم المتحركة والألعاب. ولكن ابني يحب السيارات الحقيقية والمحركات الصاخبة وFast & Furious وDom (شخصية فين ديزل في Fast and Furious)”.

هذا هو إخلاص كولتون للممثل الذي كشفت عنه والدته سرًا صغيرًا: “عندما يشاهد ابنك البالغ من العمر أربع سنوات أفلام Fast & Furious مرارًا وتكرارًا ويعتقد أنه يشبه دوم تمامًا، عليك أن تلبسه ملابس شخصيته المفضلة في الفيلم”.