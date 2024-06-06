بالصور- سعر خيالي لحقيبة يد يارا السكري من Chanel..و أنوثتها تبهر الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة والفاشينيستا المصرية يارا السكري الجمهور بأناقتها، وظهرت بلوك كاجوال رائع، إذ إرتدت توب ضيقة باللون الأبيض، من دون أكمام، وسروالاً واسعاً باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً ناعماً أظهر جمال ملامح وجهها، ووضعت نظارة شمسية على عينيها لإكمال اللوك، و حملت يارا بيدها حقيبة من دار ازياء Chanel وصل سعرها إلى 7,040 دولار.



وكانت نشرت يارا السكري مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص، وظهرت بلوك رائع من إحدى القرة الأسبانية خلال زيارتها هناك، إذ كانت ترتدي اللابس الإسباني التقليدي و هو فستان طويل وواسع عند الطرف زاهي الألوان و مزين بالرسومات و الورود ، بالإضافة إلى الورد على الرأس بشكل مميز.

