نوادي مسرح الطفل | قصر ثقافة السباعية يحتضن العرض المسرحى "ألبوم صور"

ياسر رشاد - القاهرة - شهد مسرح قصر ثقافة السباعية، أمس، ختام عرض "ألبوم صور" ضمن عروض نوادي مسرح الطفل بأسوان التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني خلال الموسم الحالي، في إطار برامج وزارة الثقافة.

تدور أحداث المسرحية حول "توتة" ومجموعة من أصدقائها الذين يبحثون عن جدتها بعدما تاهت وهى مريضة بالزهايمر، ويذهبا للاهرامات للبحث عنها، ويشاهدو الصوت والضوء الذى يعرض أسطورة "إيزيس وأوزوريس"،وأيضا يناقش العرض أهمية غرس القيم والمبادئ التى تعمل على بناء المجتمع، ونشر التعاون بين الأصدقاء، والحفاظ على الموروث الحضارى بما يعزز قيم الولاء والإنتماء للوطن.

"البوم صور" أداء تمثيلى مروان ايمن، شاذلي محمود، فهد جمال، شيماء رمضان، عبدالله حماد، حبيبه رمضان، كنزى محمد، جيداء جمال، مريم محمود، أحمد خالد.

تأليف هانى قدرى، استغراضات منال مجدى، تنفيذ ملابس سهير سعد، تصميم ديكور محمد طاهر برعى، تنفيذ ديكور مصطفى عونى، حسين ضرغام، مخرج مساعد محمد موسى، إخراج عبدالرحمن أحمد موسى.

شهد العرض حضور لجنة التحكيم المكونة من الكاتب أحمد أبو خنيجر، المخرج خالد أبو ضيف، مهندس الديكور محمود جمال، شرين عبد المولى مقرر اللجنة.

ويأتي العرض ضمن الموسم الحالي من تجربة نوادي مسرح الطفل التي تقدمها هيئة قصور الثقافة لتنمية قدرات ومهارات الطفل وبناء شخصيته، ويشارك بها أكثر من ألف طفل وفنان، ومن إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د.جيهان حسن، وقدم بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى، وفرع ثقافة اسوان برئاسة يوسف محمود.