شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن التمثيلية تنفي علاقتها بالورش.. وتؤكد: لا نعترف بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية علاقة النقابة بأي ورشة من الورش التي يتم الإعلان عنها والترويج لها، مشيرا إلى أن النقابة لا تعترف بها.

وفي سياق مختلف شارك الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تكريم الفنانة سميحة أيوب أمس الأربعاء، حيث قال الفنان أشرف زكى خلال حفل تكريم الفنانة سمحية أيوب داخل دار الأوبرا على خشبة المسرح الصغير، إنها تاريخ مصر ورمز من رموز الفن في العالم العربي، مضيفا:" اتعلمت منها الإدارة والإخلاص وحب الناس، وأدارت المسرح القومي بقوة".

واستمرارا لفعاليات الثقافة المصرية الهادفة إلى الاحتفاء برموز الإبداع وتكريمهم عقدت دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد اليوم ضمن نشاطها الثقافى والفكرى أمسية من سلسلة بهجة الروح بعنوان "سيدة المسرح وسيدة القلوب"، تكريما للفنانة القديرة سميحة أيوب، وخلال الأمسية أهدت الدكتورة لمياء زايد رئيسة الأوبرا درع تكريم لسيدة المسرح العربى سميحة أيوب تقديرا لمشوارها الفنى المضىء الذى حققت من خلاله مكانة متفردة في قائمة المبدعين .

يذكر أن الفنانة القديرة سميحة أيوب من مواليد عام 1932 بدأت حياتها الفنية عام 1947 في فيلم "المتشردة" وكان عمرها 15 عاما، ثم في فيلم "حب" سنة 1948. التحقت عام 1949 بالمعهد العالي للتمثيل الذي أسسه زكي طليمات وتتلمذت على يديه. بالتوازي مع دراستها، كانت تعمل في المسرح والسينما، فقدمت خلال فترة الخمسينات العديد من الأعمال منها فيلم "شاطئ الغرام". تخرجت فى المعهد العالي للتمثيل عام 1953.

انضمت سميحة أيوب إلى المسرح القومي وعُينت مديرة له مرتين في الفترة بين 1975 و1989، كما تولت إدارة المسرح الحديث بين عامي 1972 و1975. بلغ رصيدها المسرحي على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية إلى جانب عدة مشاركات في السينما والتليفزيون.