شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة أكاديمية الفنون تستقبل صناع "رفعت عيني للسما" وتدعم فتيات البرشا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقبلت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون مجموعة من طاقم عمل فيلم رفعت عينى للسما الحاصل على جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلى فى مهرجان كان السينمائي الدورة الـ77، وتقدمت بأطيب التهانى لطاقم العمل واعربت عن فخرها بالنجاح الكبير الذى حققه الفيلم والذى يعد إنجازا هاما وكبيرا للسينما المصرية.



ومن جانبها أعربت "جبارة" عن سعادتها برغبة الفتيات فى دعم موهبتهن من خلال الدراسة الأكاديمية، وأكدت أن الأكاديمية يسعدها تبنى هذه المواهب الجادة وصقلها، وعلى جانب آخر أعربت ماجدة مسعود إحدى بطلات العمل عن سعادتها بتواجدها داخل حرم الأكاديمية، مشيرة أن دورها فى الفيلم هو فتاة موهوبة تتمنى الالتحاق بالمعهد العالى للفنون المسرحية، واضافت أن طاقم العمل سوف يخضع لدورات تأهيلية خلال الفترة القادمة حتى يستطيع الالتحاق بالمعهد.

رفعت عينى للسما من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير وبطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، بشوارع قريتهن الصغيرة لتسليط الضوء علي القضايا التي تؤرقهن كالزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات، بينما يمتلكن أحلاما تفوق حد السماء. وقد استضافت قرية البرشا في محافظة المنيا فريق عمل الفيلم على مدار العديد من الأعوام.



رئيس أكاديمية الفنون تستقبل صناع رفعت عيني للسما وتدعم فتيات البرشا



رئيس أكاديمية الفنون تستقبل صناع رفعت عيني للسما وتدعم فتيات البرشا



رئيس أكاديمية الفنون تستقبل صناع رفعت عيني للسما وتدعم فتيات البرشا



رئيس أكاديمية الفنون تستقبل صناع رفعت عيني للسما وتدعم فتيات البرشا