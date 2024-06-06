بالفيديو- مي عمر تستعين بالروس لتدريبها على القتال … ومحمد سامي خائف

شوّقت الممثلة المصرية، مي عمر، متابعيها لدورها الجديد في فيلم “الغربان” الذي يشاركها بطولته الممثل المصري عمرو سعد.

في هذا السياق، شاركت “مي” عبر “إنستا ستوري” أكثر من فيديو من اجواء كواليس تصوير بعض مشاهد الفيلم في صحراء “الفيوم” المصرية، تحت حرارة الشمس العالية جداً كما اشارت في تعليقها، إضافة الى عدة فيديوهات من تحضيراتها للشخصية التي تقدّمها في الفيلم حيث ستظهر بـ لوك غريب وشعر مستعار طويل جدًا.

في سياق مختلف، شارك المخرج المصري محمد سامي متابعيه على “إنستغرام” فيديو طريف عبّر فيه عن مدى خوفه وقلقه من زوجته مي عمر مؤخراً، خصوصًا انها تقوم بتدريبات يوميّة على القتال بالسيوف ومشاهد الأكشن تحضيرًا لدورها في فيلم “الغربان” (شاهدوا الفيديو)

وفي الفيديو الذي شاركه “سامي” ظهرت مي عمر في حديقة منزلها وهي تخضع للتدريبات على أيدي مدرّبين روسيّين كما كشف المخرج المصري في تعليقه على الفيديو العفوي قائلاً: “أصبحت خائفاً من مي جداً، لست أفهم، هي تتمرّن من أجل فيلم “الغربان” يومياً على أيدي مدربين روسيين، وتمسك سيفاً حادًا وطريقتها أصبحت غريبة جداً ومخيفة”. وأضاف متسائلاً: “لا أعرف كيف أتعامل معها”.

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على صعيد آخر تستعد مي عمر لتصوير مسلسل جديد بعنوان “إش إش” من المقرّر عرضه في شهر رمضان المبارك ٢٠٢٥ من تأليف وإخراج محمد سامي. تدور احداث المسلسل في إطار إجتماعي مشوّق، تقدّم خلاله “مي” دور راقصة من الإسكندرية.