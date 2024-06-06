تكريم سميحة أيوب “سيدة المسرح والقلوب”

في أمسية فنية حملت شعار “سيدة المسرح وسيدة القلوب” كرّمت دار الأوبرا المصرية الممثلة القديرة سميحة أيوب، بحضور عدد كبير من كبار الفنانين والنّقاد ومحبّي المسرح.

بهذه المناسبة، حرص عدد من محبّي وزملاء “أيوب” على حضور حفل التكريم، أبرزهم نقيب المهن التمثيلية د. أشرف زكي، سميرة عبد العزيز، المخرج خالد جلال، رئيسة دار الأوبرا المصرية لمياء زايد، التي سلّمت سميحة أيوب درع دار الأوبرا المصرية تقديراً لعطائها ومشوارها الفني والمسرحي الطويل.

في كلمتها خلال حفل التكريم شكرت سميحة أيوب الحضور. وعبّرت عن سعادتها الكبيرة بالتكريم وتحدّثت عن بداياتها الفنيّة، مروراً بإلتحاقها بالمسرح القومي وصولاً الى تولّيها إدارته، وإطلاق لقب “سيدة المسرح” عليها، كما تحدّثت عن بعض ذكرياتها الفنية وأهمية دور المرأة وإنجازتها في المجتمع.

من جهته أشار أشرف زكي في كلمته خلال حفل التكريم الى ريادة سميحة أيوب ومعاصرتها لزمن العمالقة، مقدماً شكره الكبير لدار الأوبرا المصرية على هذا الكريم.

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وأضاف زكي ان “أيوب” قدّمت فناً عريقاً ، وهي جزء من تاريخ مصر والعروبة وان الجميع يتعلّم منها “الجدعنة” وحبّ الغير، مشيراً الى انها رفضت منصب رئاسة النقابة عندما عُرض عليها.

نذكر ان سميحة أيوب شاركت خلال مشوارها الفني الطويل بالعديد من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية الناجحة.

اما أحدث إطلالاتها فكانت في مسلسل “إنحراف” الذي عرض في رمضان ٢٠٢٢، حيث شاركت في بطولته الممثلة المصرية روجينا، من إخراج رؤوف عبد العزيز وتأليف مصطفى شهيب.