مي فاروق تحيي حفلاً غنائيا في الدوحة بعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستعد المطربة مي فاروق لإحياء حفل غنائي يوم 19 يونيو الجاري، والذي يتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحي المبارك، حيث يقام الحفل على مسرح المياسة بمركز قطر الوطني بمدينة الدوحة، وسط حضور جماهيري كبير.

ويأتي الحفل تحت عنوان "ليلة الزمن الجميل"، وتشدو مي بعدد من الأغاني والألحان الشهيرة لكوكب الشرق أم كلثوم وعبدالحليم حافظ ونجاة الصغيرة وعدد آخر من مطربي الزمن الجميل.

وأعدت مي بصحبة المايسترو تامر فيضي وفرقته الموسيقية برنامجا غنائيا متنوعاً، وسوف تجري بعض البروفات خلال الفترة المقبلة قبل إحياء الحفل.

ومن جانبها، قالت مي فاروق في بيان صحفي إنها متحمسة للغاية لمقابلة الجمهور القطري بعد غياب أكثر من عامين، إذ كان أخر حفل أحيته بالدوحة عام 2022، وعبرت عن سعادتها البالغة لإحياء هذا الحفل الذي تتمنى أن يخرج في أفضل صورة وأن تكون ليلة غنائية من الطراز الفريد.

جدير بالذكر أن الفنانة مي فاروق تعكف حالياً على الإنتهاء من تسجيل بعض الأغاني الجديدة، التي سوف تطرحها خلال الفترة المقبلة على شكل ميني ألبوم، تتعاون خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين الكبار في مصر والوطن العربي، كما تجمع أغاني الميني ألبوم بين الرومانسية والدراما والألحان الشبابية.