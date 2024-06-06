بالصور.. تجهيزات جميلة عوض قبل حفل زفافها الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة الشابة جميلة عوض، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها خلال تجهيزاتها قبل حفل زفافها الذي يقام اليوم الخميس بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ونشرت جميلة، الصور، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها مرتدية فستان سواريه، إذ احتفلت بحنتها أمس الأربعاء مع عدد من صديقاتها.

واحتفلت جميلة عوض بعقد قرانها يوم الإثنين الماضي على المونتير أحمد حافظ، بحضور الفنان عمرو يوسف الذي كان شاهدا على عقد القران.

وتعاونت الفنانة جميلة عوض مع المونتير أحمد حافظ بعدد من الأعمال الفنية منها فيلم "الضيف"، مسلسل "لا تطفئ الشمس"، وفيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة".

يذكر أن، آخر أعمال جميلة عوض كان مسلسل "لانش بوكس" بطولة الفنانة غادة عادل وعرض بموسم دراما رمضان 2024.