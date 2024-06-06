أشرف زكي محذرًا الشباب: نقابة المهن التمثيلية لا تعترف بـ ورش التمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حذر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنانين الشباب من الالتحاق بالورش التمثيلية، للحصول على برنامج تدريبي على التمثيل.

ونشر "أشرف زكي"، التحذير عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "رسالة للشباب.. نقابة المهن التمثيلية ليس لها علاقة بالورش ولا تعترف بها".

وكان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قدم بلاغًا ضد الناقد الفني طارق الشناوي، اتهمه فيه بسب وقذف زوجته الفنانة روجينا.

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