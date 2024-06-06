نسرين أمين تروج لشخصيتها في فيلم "ولاد رزق 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

روجت الفنانة نسرين أمين، لشخصيتها في فيلم "ولاد رزق 3"، والمقرر عرضه يوم 12 يونيو الجاري في جميع دور العرض والسينمات.

ونشرت نسرين عبر حسابها على موقع "انستجرام"، بوسترها المنفرد من الفيلم، وعلقت: "استنوا حنان مع ولاد رزق ٣ القاضية في جميع دور العرض يوم ١٢ يونيو ٢٠٢٤.. لعب علي كبير".

ويشارك في بطولة فيلم "ولاد رزق 3" نخبة من نجوم الفن أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبد العزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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