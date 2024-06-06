مي عز الدين تستعين بأغنية سامو زين في فيديو جديد لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة مي عز الدين، متابعيها عبر السوشيال ميديا بمقطع فيديو جديد لها استعانت فيه بأغنية"عندي وكلك شقاوة" للمطرب سامو زين.

ونشرت مي، الفيديو الذي حمل أكثر من صورة مختلفة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونال إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "عايزين مسلسل أو فيلم قريب يا قمراية" ، "أحلى وأجمل وجه سينمائي" ، "برنسيسة" ، "وحشتينا كتير" ، "حلويات" ، "الجمال الطبيعي مي عز الدين" ، "قمر يا حبيبتي" ، "كفاية حلاوة بقا".

وكانت مي عز الدين، طلبت مؤخرا الدعاء لوالدتها، عبر خاصية القصص على "إنستجرام"، وعلقت: "أرجو الدعاء لأمي بالشفاء"، وفي تدوينة أخرى بعدها كتبت "الحمد لله".

وتأتي مطالبة مي عز الدين، بعد حوالي عام من كشفها معاناة والدتها من أزمة صحية وخضوعها للغسيل الكلوي.

يذكر أن، مي عز الدين في موسم دراما رمضان 2024 كضيفة شرف بمسلسل "كوبرا" بطولة محمد عادل إمام والذي عُرض على قناة MBC مصر.

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