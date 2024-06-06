مع أصدقائها.. أول ظهور لـ نيللي كريم بعد طلاقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة نيللي كريم، متابعيها وجمهورها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها بعد انفصالها عن هشام عاشور لاعب الاسكواش السابق.

ونشرت نيللي، الصورة التي تعد الظهور الاول لها بعد طلاقها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها بصحبة عدد من أصدقائها.

وانفصلت نيللي كريم عن هشام عاشور بعد زواج دام بينهما لعامين ونصف.

وكانت "نيللي" قد تزوجت من هشام عاشور في أغسطس عام 2021 لينفصلا في مايو 2024.

جدير بالذكر أن آخر أعمال نيللي كريم مسلسل "فراولة" وعرض بموسم دراما رمضان 2024، وتنتظر طرح فيلميها "الست" و "هابي بيرث داي" بدور العرض السينمائي.

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