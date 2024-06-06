يؤدي تمارين شاقة.. أول ظهور لـ هشام عاشور بعد انفصاله عن نيللي كريم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شارك الفنان هشام عاشور، متابعيه عبر السوشيال ميديا أحدث ظهور له بعد انفصاله عن الفنانة نيللي كريم.

ونشر عاشور، مقطع فيديو له داخل صالة الجيم وهو يؤدي بعض التمارين الرياضية، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وظهر فيه يؤدي بعض التمارين الشاقة.

وانفصلت الفنانة نيللي كريم عن زوجها هشام عاشور لاعب الاسكواش السابق بعد زواج دام بينهما لعامين ونصف.

وكانت نيللي كريم قد تزوجت من هشام عاشور في أغسطس عام 2021 لينفصلا في مايو 2024.

يذكر أن آخر أعمال نيللي كريم مسلسل "فراولة" وعرض بموسم دراما رمضان 2024، وتنتظر طرح فيلميها "الست" و "هابي بيرث داي" بدور العرض السينمائي.

اقرأ أيضا:

أنقذ طفلين وأم.. تفاصيل جديدة عن مصرع عازف الساكسفون محمد علي

سرقة وتشهير ودهس.. فنانون طاردتهم البلاغات: أبرزهم أصالة وبيكا