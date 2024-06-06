أحدث ظهور لـ نسرين طافش من المالديف أثناء تناولها "الآيس كريم".. والجمهور يعلق (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها على السوشيال ميديا، صورًا جديدة، أثناء قضائها عطلة إجازة فصل الصيف من جزر المالديف.

ونشرت "نسرين"، مجموعة من الصور وفيديو عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وهي تقضي أوقاتًا سعيدة أثناء تناولها "الآيس كريم" أمام البحر من جزر المالديف، وعلقت: "الصيف يعني الأوقات السعيدة وأشعة الشمس الجيدة مع الآيس كريم".

وتفاعل رواد "انستجرام" مع الصور والفيديو، وجاءت التعليقات: "جمالك وجمال ضحكتك ما ضل أجمل من هيك"، "عسل يا حبيبتي وبألف هنا وعافية على قلبك يا حبيبتي"، "ألف صحه وعافيه وهنا ... تدوم هالضحكة الحلوة والجميلة دي"، "أحلى وأجمل فنانة دايما متألقة وديما منورة يا قمر"، "بالعافية على قلبك".

نسرين طافش يُعرض لها حاليا في دور العرض السينمائي بمصر وعدد من الدول العربية فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ومحمد محمود.