شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان برلين السينمائى الدولى يشارك في مهرجان مومباي السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لسنوات عديدة كان مهرجان برلين السينائى الدولى حاضرا في جميع أنحاء العالم من خلال برامج منظمة خصيصا، حيث تعمل أضواء برلينالة على تمديد فترة المهرجان، وبالتالي تجعل أنشطة برلينالة متوافرة طوال العام، ولهذا السبب سيقدم مهرجان مومباي السينمائي الدولي (MIFF) فيلم Berlinale Spotlight: Berlinale Shorts، في الفترة ما بين 15 إلى 21 يونيو الجارى.

تأسس المهرجان الذي يقام كل سنتين في عام 1990 وهو أقدم وأكبر مهرجان سينمائي مخصص للأفلام الوثائقية والخيالية القصيرة والرسوم المتحركة في جنوب آسيا.

سيتم عرض اثنا عشر فيلمًا قصيرًا تم عرضها لأول مرة في مهرجان برلين السينمائى الدولى في الفترة من 2020 إلى 2024 وتم عرضها وتكريمها لاحقًا في جميع أنحاء العالم، في ثلاثة برامج.

وستقوم آنا هينكل-دونرسمارك، رئيسة قسم الأفلام القصيرة في مهرجان برلين السينمائى الدولى بتقديم الأفلام في مومباي.

وستكون إيكتا ميتال، مخرجة فيلم Gumnaan Din، وهو جزء من مجموعة أضواء أفلام مهرجان برلين السينمائى، حاضرة أيضًا.

وصرحت آنا هينكل-دونرسمارك، التي تمت دعوتها أيضًا للانضمام إلى لجنة التحكيم المكونة من خمسة أعضاء في المسابقة الوطنية لمهرجان MIFF: "إنني أتطلع إلى مقابلة الجمهور في المهرجان والحصول على فرصة للتعرف على المشهد السينمائي الهندي القصير الحالي على نطاق واسع، حيث يقدم هذا البرنامج الشامل نظرة عامة جيدة على ملف Berlinale Shorts".