أسرار حياة عبدالله محمود يكشفها ابنه لـ "واحد من الناس"

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، الفنان الشاب أحمد عبدالله محمود ، في برنامجه “واحد من الناس”، وهو نجل الفنان الراحل عبد الله محمود، ومقرر أن يكشف أسرار وكواليس خاصة عن والده ووجه الشبه بينهما في التمثيل ، وحلمه الدائم أن يكون والده بجواره في كل نجاح .

ومقرر أن تذاع حلقة نجل الفنان الراحل عبدالله محمود في العاشرة مساء الاثنين المقبل في تمام العاشرة مساءً علي شاشة الحياة .

أحمد عبدالله محمود

مقرر أن يتحدث أحمد عبدالله محمود، خلال الحلقة عن آخر أعماله في رمضان “ حق عرب ، ”المعلم" وهما من أنجح الأعمال الدرامية خلال الماراثون الرمضاني الماضي 2024 ، وعن دوره وكواليس العمل ، وايضاً مشاركته كضيف شرف فى مسلسل الحشاشين ، وأهم الشخصيات التي قدمها في مسيرته .

كما تتناول الحلقة الحديث عن أعماله السينمائية ومنها كيرة والجن والوتر وحرام الجسد ، وهل يشعر انه مظلوم فنيا .

كانت آخر الأعمال التلفزيونية للفنان أحمد عبدالله محمود، مسلسل حق عرب، والذي حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي 2024، وحصد إشادات واسعة من قبل الجمهور والنقاد .

أحمد عبدالله محمود

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب، عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2024، ودارت أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، حيث يتعرض بطل العمل للعديد من المغامرات خلال أحداث العمل ويحاول أن يخرج منها بجانب قصة عاطيفية.

يشارك في بطولة مسلسل حق عرب بجانب الفنان أحمد العوضي مجموعة كبيرة من الفنانين بجانب الفنان أحمد العوضي، ومن بينهم الفنان رياض الخولي، دينا فؤاد، وميرهان حسين، وليد فواز، وفاء عامر.

كما شارك في مسلسل “المعلم”، وعرض أيضًا في رمضان الماضي، بطولة النجم مصطفى شعبان، سهر الصايغ .

أحداث مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي، حيث يسعى مصطفى شعبان للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرق أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بجانب مصطفى شعبان، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.

أحمد عبدالله محمود

ممثل مصري، بدأ حياته الفنية مطربًا ثم تفرغ للتمثيل منذ عام 2005 بعد وفاة والده الفنان عبدالله محمود، وقد عمل بالسينما والتلفزيون، وأدى عددًا من الأدوار المساعدة، ومن أفلامه: (كباريه، الفرح، صرخة نملة، حديد)، ومن أعماله التلفزيونية: (احنا الطلبة، الركين، الحارة).