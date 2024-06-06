هيدي كرم تمارس تمارين شاقة داخل "الجيم".. والجمهور يعلق: "عاش يا بطل" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هيدي كرم، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو جديد لأحدث ظهور لها، من داخل صالة "الجيم" لممارسة الرياضة.

ونشرت "هيدي" مقطع فيديو وهي تحمل أوزان ثقيلة، وتمارس تمارين رياضية شاقة داخل الجيم، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وعلقت: "أدفع الآلام من خلال جسمك، حقق النجاح مرة ثانية، جسدك هو الآلة التي تُحركك".

وتفاعل رواد "انستجرام" مع الفيديو، وجاءت التعليقات، كالتالي: "عاش يا بطل" "يخربيت طعامتك"، "عاش يا جميلة"، "جامدة الفورمة"، "الله عليكي يا دودو"، "دائمًا جميلة ومتالقة أحبك هيدي".

جدير بالذكر أن آخر أعمال هيدي كرم هو مشاركتها بـ أحداث مسلسل "الأختيار 3"، الذي عُرض بموسم دراما رمضان 2022.

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