ناهد السباعي تنشر صورًا أثناء إعدادها البيتزا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ناهد السباعي، متابعيها أحدث ظهور لها، عبر حسابها على موقع "انستجرام".

وظهرت "ناهد" وهي تقف أمام "فرن حراري" أثناء إعداد "البيتزا"، وعلقت: "دراما أقل.. بيتزا أكثر، في حب فرن البيتزا الخاص بي".

وحازت الصور على إعجاب رواد السوشيال ميديا، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة جدا"، "الحب كله"، "بطل الأبطال"، "عايزين شوايه و بتاعه شاورما"،" بألف هنا وشفا"، "إيه الجمال والدلال والحلاوة والشياكة دي".

وكانت آخر مشاركات ناهد السباعي بمسلسل "محارب" بطولة الفنان حسن الرداد وعرض بموسم دراما رمضان الماضي.

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