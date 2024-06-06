مايان السيد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. وهنادي مهنا تعلق: "حلاوتك" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة الشابة مايان السيد، متابعيها صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت "مايان" مجموعة من الصور، ظهرت بإطلالة جذابة وناعمة، مرتدية فستان صيفي بألوان زاهية، وذلك عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وكتبت: "من الشباك".

وحازت الصور على إعجاب الفنانة هنادي مهنا، التي علقت: "حلاوتك"، كما جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أنتٍ أجمل فتاة حلوة أحبك"، "وأنا كنت فاكر القمر في السماء طلع في الصورة"، "أحلى قمر في دنيا ولا ايه"، "الأجمل على الإطلاق"، "حورية البحر الخاصة".

تشارك مايان السيد في فيلم قصر الباشا، بطولة أحمد حاتم، حسين فهمي، صدقي صخر، نبيل عيسي، حمزة العيلي، محمد مزربان، وبمشاركة النجوم السعودية محمد القس وسمية رضا، تاليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.

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