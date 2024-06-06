جميلة عوض ترقص مع عمها قبل زفافها الليلة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شارك علاء عوض عم الفنانة جميلة عوض، متابعيه عبر السوشيال ميديا بفيديو يرقص فيه مع ابنة شقيقه جميلة التي تحتفل بزفافها الليلة على المونتير أحمد حافظ.

ونشر علاء، الفيديو، عبر حسابه على تيك توك، وعلق: "من حفل كتب كتاب حبيبتي جميلة عوض أنا فرحان جدا من كل قلبي".

واحتفلت جميلة عوض بعقد قرانها يوم الإثنين الماضي على المونتير أحمد حافظ، بحضور الفنان عمرو يوسف الذي كان شاهدا على زواجها.

وتعاونت الفنانة جميلة عوض مع المونتير أحمد حافظ بعدد من الأعمال الفنية منها فيلم "الضيف"، مسلسل "لا تطفئ الشمس"، وفيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة".

يذكر أن، آخر أعمال جميلة عوض كان مسلسل "لانش بوكس" بطولة الفنانة غادة عادل وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

@alaaawadmedia من حفل كتب كتاب حبيبتي جميلة عوض أنا فرحان جداً من كل قلبي #جميلة_عوض #علاءعوض #عاطف_عوض #عادل_عوض #محمد_عوض #كتب_الكتاب #فرح #عرس @Tamer Radwan ♬ original sound - Alaa Awad علاء عوض

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