صلاح عبد الله يعلق على مباراة مصر وبوركينا فاسو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان صلاح عبد الله، على مباراة منتخب مصر ومنتخب بوركينا فاسو التي تقام مساء اليوم الخميس، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وكتب عبدالله، عبر حسابه على "إكس": "الليلادي كلنا.. أكيد نشجع مصرنا، واللي هيشجع بوركينا علينا..طبعا طبعا مش مننا، شجع مصر".

وتنطلق مباراة مصر وبوركينا فاسو، في العاشرة مساء ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026، على استاد القاهرة الدولي.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد تحقيق الفوز في أول مباراتين، بينما يحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني برصيد أربع نقاط بعد تحقيق الفوز في مباراة والتعادل في آخرى.

يذكر أن، صلاح عبدالله شارك في دراما رمضان 2024 بمسلسل "عتبات البهجة" بطولة يحيي الفخراني، ومسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، ومسلسل "خالد نور ووالده نور خالد" بطولة كريم محمود عبد العزيز.

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