الصور الأولى لـ جميلة عوض بفستان الزفاف مع عريسها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة جميلة عوض بفستان الزفاف مع عريسها داخل احدى الغرف المتواجدة بالفندق الذي سيقام فيه حفل عرسها.

ونشر برنامج "عرب وود" عبر حسابه على إنستجرام، مقطع فيديو من تجهيزات وتحضيرات جميلة عوض لحفل زفافها وارتدائها فستان الزفاف والتقاط صور تذكارية مع زوجها المونتير أحمد حافظ.

واحتفلت جميلة عوض بعقد قرانها يوم الإثنين الماضي على المونتير أحمد حافظ، بحضور الفنان عمرو يوسف الذي كان شاهدا على زواجها.

وتعاونت الفنانة جميلة عوض مع المونتير أحمد حافظ بعدد من الأعمال الفنية منها فيلم "الضيف"، مسلسل "لا تطفئ الشمس"، وفيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة".

يذكر أن، آخر أعمال جميلة عوض كان مسلسل "لانش بوكس" بطولة الفنانة غادة عادل وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

اقرأ أيضا:

أنقذ طفلين وأم.. تفاصيل جديدة عن مصرع عازف الساكسفون محمد علي

سرقة وتشهير ودهس.. فنانون طاردتهم البلاغات: أبرزهم أصالة وبيكا