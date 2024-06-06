تامر حسني يهنئ جميلة عوض بحفل زفافها.. ماذا قال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرص الفنان تامر حسني، على تهنئة الفنانة جميلة عوض بمناسبة حفل زفافها، على المونتير أحمد حافظ.

ونشر "تامر حسني" فيديو ستوري عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، وكتب: "مليون مبروك أجمل جميلة عوض وحبيبي المحترم أحمد حافظ".

واحتفلت جميلة عوض بعقد قرانها يوم الإثنين الماضي على المونتير أحمد حافظ، بحضور الفنان عمرو يوسف الذي كان شاهدا على عقد القران، ومن المقرر أن يقام حفل الزفاف، مساء اليوم الخميس، في أحد الأماكن الأثرية.

وتعاونت الفنانة جميلة عوض مع المونتير أحمد حافظ بعدد من الأعمال الفنية منها فيلم "الضيف"، مسلسل "لا تطفئ الشمس"، وفيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة".

يذكر أن، آخر أعمال جميلة عوض كان مسلسل "لانش بوكس" بطولة الفنانة غادة عادل وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

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